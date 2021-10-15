РИАМО - 15 окт. Президент РФ Владимир Путин принял участие во Всероссийской переписи населения онлайн, соответствующие кадры показал в эфире телеканал «Россия 24».
На кадрах видно, как глава государства заполняет на компьютере анкету с вопросами, размещенную на портале госуслуг.
Владимир Путин отметил, что участие в переписи – это не формальное дело. Он напомнил, что представители власти должны оказывать поддержку коллегам, которые будут работать во время проведения переписи, а также волонтерам.
Всероссийская перепись населения проводится с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Новшеством этой переписи является возможность самостоятельного заполнения россиянами переписных листов на портале госуслуг.
Ранее замглавы Росстата Павел Смелов сообщал, что уже 1 млн жителей РФ приняли участие в переписи за первый день на портале госуслуг.
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