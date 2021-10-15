РИАМО - 15 окт. Российский президент Владимир Путин назвал поддержку соотечественников важнейшим приоритетом.

Его слова прозвучали во время обращения к участникам VII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Поддержка соотечественников, содействие в осуществлении значимых проектов в сферах образования, просвещения, культуры, социального обеспечения неизменно относится к числу важнейших общенациональных приоритетов», — сказал Путин.

Послание российского лидера зачитал глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров.