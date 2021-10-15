РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 окт. Полицейские МУ МВД России «Балашихинское» в Промышленно-экономическом колледже округа рассказали о вреде алкоголя и табакокурения в рамках акции «Твой выбор», данная акция направлена на формирование антинаркотической культуры у подростков, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Стражи правопорядка рассказали, как формируется наркотическая, алкогольная и никотиновая зависимость, и объяснили детям, какую опасность она представляет для жизни и здоровья человека. Отдельно обсудили курение электронных сигарет, вейпов и предупредили, что они не являются альтернативой курению обычных сигарет и вызывают привыкание.

Подросткам также напомнили об уголовной и административной ответственности в сфере незаконного оборота наркотических средств, которой могут быть подвергнуты несовершеннолетние.

В завершение мероприятия студенты задали спикерам вопросы. А сотрудники полиции пожелали ребятам хорошей учебы и посоветовали заниматься спортом.