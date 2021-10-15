РИАМО - 15 окт. В доме правительства Московской области состоялась торжественная церемония закрытия первого Всероссийского конкурса «Мастер года». Победителем стал преподаватель Екатеринбургского экономико-технологического колледжа Дмитрий Кадочников, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

«В Подмосковье собрались лучшие преподаватели системы среднего профессионального образования со всей России – 85 специалистов. Эксперты на протяжении пяти дней демонстрировали свой профессионализм. Все показали себя очень достойно», – сказала зампред правительства области - министр социального развития Подмосковья Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что Московскую область представлял Андрей Чистов, который является специалистом по IT-технологиям Ликино-Дулевского политехнического колледжа ГГТУ. Чистов вошел в число лауреатов и получил номинацию «Мастер Digital».

«Поздравляю победителя и всех участников с таким полезным опытом», – добавила Каклюгина.

Она напомнила, что испытания конкурсантов проходили на базе 10 лучших областных образовательных учреждений: техникум им. С.П. Королева, колледж «Подмосковье», Красногорский колледж, Щелковский колледж, Сергиево-Посадский колледж, Губернский колледж, Электростальский колледж, Орехово-Зуевский железнодорожный техникум им. В.И. Бондаренко, ГГТУ, Технологический университет в Королеве.

Всероссийский конкурс «Мастер года» среди мастеров производственного обучения в России проводился впервые. Мероприятия в рамках профконкурса провели в Московской области с 10 по 15 октября.