РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 окт. В городском округе Люберцы во время Всероссийской переписи населения до 14 ноября открыты 109 переписных участков, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Всероссийская перепись населения стартовала сегодня, 15 октября, и пройдет до 14 ноября текущего года. В городском округе Люберцы открыты 109 переписных участков. Принять участие в переписи можно также во всех офисах МФЦ. Их перечень опубликован на сайте: люберцы.рф. Дорогие друзья! Перепись – это наше с вами будущее, от нее зависит точность решений в сфере экономики и социальной политики! Создадим это будущее вместе», – сказал Ружицкий.

Он пояснил, что обеспечивать переписной процесс будут 774 человека – это контролеры, инструкторы и сами переписчики.

В ходе переписи жителей округа просят ответить на 33 вопроса, из них 23 касаются социально-демографических характеристик, 10 – жилищных условий участников. Временно проживающие в РФ иностранные граждане отвечают на ряд простых вопросов сокращенного листа. По завершении процедуры заявители получают уникальный код подтверждения прохождения переписи и QR-код.