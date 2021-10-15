РИАМО - 15 окт. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что столичный бюджет на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов сохраняет свою социальную направленность, данный проект является результатом работы депутатов, исполнительной власти и горожан. Об этом сообщает пресс-служба московского парламента.

«В Мосгордуму внесен главный финансовый документ столицы – проект закона «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», который ранее был одобрен на заседании президиума правительства Москвы. Он будет обсуждаться в профильных комиссиях столичного парламента, а затем рассмотрен в первом чтении на заседании городской думы», – сказал Шапошников.

Он пояснил, что по действующему законодательству предметом рассмотрения проекта закона в первом чтении являются основные характеристики: общий объем доходов и расходов, дефицит бюджета, источники формирования доходов бюджетов муниципальных образований и другие.

По его словам, планируется, что доходы в следующем году составят 3 трлн 261 млрд рублей, расходы будут 3 трлн 633 млрд рублей, размер дефицита – 372 млрд рублей.

Спикер городского парламента уточнил, что доходы бюджета мегаполиса на 2022-2024 годы запланированы с ростом на 5,2-5,6% каждый год. Повышение будет происходить по всем основным источникам доходов, напрямую зависящим от результатов экономической деятельности.

«Важно, что бюджет на 2022 и плановый период 2023-2024 годы сохраняет свою социальную направленность. Традиционно свыше 90% расходной части бюджета предусмотрено на реализацию городских программ развития здравоохранения, образования, культуры, транспортной системы и других», – подчеркнул Шапошников.

Он добавил, что в 2022 году на меры соцподдержки в городе предусмотрены в 602,9 млрд рублей, на 3 года – 1,9 трлн рублей.

Он также отметил, что в столице будет реализован ряд социнициатив. Минимальный размер пенсии вырастет до 21 193 рублей в месяц, на 4,8% проиндексируют социальные пособия, зарплаты педагогов, медиков, соцработников и других сотрудников бюджетной сферы поднимут на 4,8%.

«Отмечу, что проект бюджета Москвы – результат совместной работы депутатов всех уровней, исполнительной власти и москвичей. Фракция партии «Единая Россия» и депутатское объединение «Моя Москва» в Мосгордуме на протяжении последних месяцев работали над совместными законодательными инициативами социальной направленности», – рассказал председатель Мосгордумы.

По его словам, еще на местах формировались программы развития столичных районов. Муниципальные депутаты внесли предложения по конкретным адресам.