РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 15 окт. Спортсмены из подмосковных Котельников заняли ряд призовых мест на соревнованиях по конному спорту, сообщает пресс-служба администрации округа.

В пятницу в КСК «Виват, Россия!» прошли соревнования по конкуру «Здравствуй, осень!». В турнире принимали участие участие спортсмены МАУ СШОР «Белка».

По итогу проведенных соревнований на маршруте с высотой препятствий до 60 см второе место заняла Поручаева Дарья, бронзовым призером стала Миронова Диана. На маршруте с высотой препятствий до 80 см третье место заняла Кудинова Мария.