РИАМО - 15 окт. Новые правила вывоза детей за границу вступят в силу в России 17 октября 2021 года, сообщает kp.ru.

Отныне оба законных представителя смогут сообщить о своем несогласии на выезд ребенка до 18 лет из страны, при этом каждое из заявлений будет учтено территориальным органом МВД.

Кроме того, законный представитель может заявить как общий запрет на выезд, так и запрет на поездку в определенную страну или ряд государств.

Также родитель сможет указывать конкретный срок, на который запрещает вывозить ребенка из РФ.

Кроме того, у родителей, подавших заявление о несогласии на выезд ребенка, появится возможность отозвать свое заявление через любое подразделение по вопросам миграции или диппредставительство.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предложил автоматически присваивать российское гражданство детям, которые родились в смешанных браках.