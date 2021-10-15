РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 окт. В администрации городского округа Мытищи прошло заседание штаба по социальной газификации, одна из тем – сроки реализации программы, сообщается на сайте администрации горокруга.

На заседании обсуждались выполнение протокольных поручений и проработка возможных действий в отношении абонентов, отказывающихся заключить договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.

Директор филиала «Север» ОАО «Мособлгаз» Александр Ушаков отметил, что реализация программы социальной газификации идет в плановом режиме. На данный момент начинаются работы в деревне Челобитьево, подписывается акт по деревне Фоминское.

«Срок выполнения комплексного договора – 2 месяца с момента подвода газоснабжения до границ участка. С точки зрения сроков все идет по плану. Мы понимаем, что впереди холодные месяцы – ноябрь и декабрь, но работы из-за погодных условий мы приостанавливать не будем», – сказал Ушаков.

Он добавил, что сотрудники филиала «Север» ОАО «Мособлгаз» регулярно проводят встречи с жителями, объясняют, что такое программа социальной догазификации, называют сроки ее реализации, рассказывают об интерактивной карте, где каждый может увидеть, когда у него планируется подвод газоснабжения до границ земельного участка.

Интерактивная социальной газификации Подмосковья размещена на сайте ОАО «Мособлгаз». Дополнительные вопросы можно задать по телефону горячей линии: 8(800)100-75-75.