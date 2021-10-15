РИАМО - 15 окт. В подмосковном Егорьевске госпитализировали женщину 1954 г. р. с ножевыми ранениями, нанесший их мужчина задержан, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью.

Происшествие случилось в квартире на ул. Софьи Перовской 13 октября. Женщина получила проникающие колото-резаные ранения.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1973 г.р. Он порезал пострадавшую ножом в ходе пьяной ссоры.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ.