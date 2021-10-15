РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 окт. За прошедшие сутки в Щелкове выявили 12 случаев корнавируса, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 7 929 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Московской области за прошедшие сутки выявили 2 110 случаев Covid-19.

За все время пандемии в регионе подтверждено 475 122 случая инфицирования коронавирусом. Скончались 8 329 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 410 667 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу по номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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