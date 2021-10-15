РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 окт. В Подмосковье стартовал конкурс детского рисунка «ЖКХ глазами детей», жители Балашихи от 6 до 18 лет могут представить свои работы на любом материале и в любой технике по 4 номинациям, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Конкурс рисунков запустило министерство ЖКХ Московской области. Его основная цель – обратить внимание детей на город, экологию, разделение отходов и работу коммунальных служб. Конкурс проводится в 3 этапа, а итоги будут подведены 11 ноября.

Участники могут представить свои рисунки в 4 номинациях: «Раздельный сбор отходов – перспектива будущего»; «Чистая вода в каждый дом»; «Капитальный ремонт многоквартирных домов глазами детей»; «Цифровизация жилищно-коммунального хозяйства: проведение общего собрания собственников жилья онлайн или «умная платежка».

С подробной информацией по конкурсу можно ознакомиться в положении о проведении Московского областного конкурса рисунков «ЖКХ глазами детей», либо позвонив по телефону: 8(498)602-01-31, доб. 55836.