РИАМО - 15 окт. С начала учебного года свыше 4,5 тыс. родителей проверили работу столовых в школах Подмосковья и качество еды в них. Такие проверки проводятся в рамках проекта «Родительский контроль», сообщает пресс-служба министерства образования региона.

«Большинство родителей положительно оценили, как качество питания, так и состояние столовой», – сказала заместитель председателя правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что принять участие в проекте может любой родитель по предварительной договоренности со школой.

«Проект успешно работает уже второй год. Родители с интересом участвуют в проверке школьной еды. Они проверяют внешний вид блюд, их вкус, а также оценивают посуду и чистоту в столовой. Все их замечания и предложения нами учитываются. Обратную связь можно оставить как на Школьном портале, так и отсканировать QR-код, который есть в каждой школе»,– сказала Каклюгина.

Напомним, что стать участником проекта можно, записавшись через Школьный портал, либо по телефону, указанному на сайте школы.