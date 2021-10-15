РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 окт. В Подольске во Всероссийской переписи населения для опросов на дому задействовали 654 человека, также жители могут пройти опрос в 3 МФЦ, сообщает пресс-служба администрации округа.

В пятницу на территории округа стартовала 12-я Всероссийская перепись населения. Основной акцент сделан на цифровых способах сбора данных. Впервые жители Подольска могут заполнить электронный переписной лист на портале госуслуг самостоятельно или посетить один из стационарных участков, в том числе в МФЦ, причем без записи и талона.

«В Подольске в настоящий момент подготовлены все помещения, подобран переписной персонал в количестве 654 человек, 108 контролеров, 4 инструктора в МФЦ и 4 уполномоченных на проведение переписи, со всеми мы находимся в плотном контакте. За каждым переписчиком определен участок, всего их 108», - отметил замглавы администрации по экономике и финансам Алексей Карпов.

Во время опроса на дому переписчики используют планшеты со специальным программным обеспечением для ускорения обработки информации. Также в спецэкипировку входят шарф и портфель с символикой.

«МФЦ Подольска принимают активное участие в этой государственной задаче. Мы предоставили специальные рабочие места для стационарных пунктов переписи на базе МФЦ на ул. Высотной, 6, а также в микрорайоне Климовск на ул. Заводская, 7 и Железнодорожная, 3», – сказал директор МФЦ Сергей Шведков.

В ходе переписи жителей округа просят ответить на 33 вопроса, из них 23 касаются социально-демографических характеристик, 10 – жилищных условий участников. Временно проживающие в РФ иностранные граждане отвечают на ряд простых вопросов сокращенного листа. По завершении процедуры заявители получают уникальный код подтверждения прохождения переписи и QR-код.

Важно принять участие в переписи, по ее результатам формируются данные о демографических, социальных и экономических процессах. В дальнейшем эта информация будет использована для формирования различных государственных программ.

Перепись населения продлится до 14 ноября, но электронная перепись на госуслугах завершится 8 ноября. Предварительные итоги Всероссийской переписи населения подведут в апреле 2022 года, а окончательные станут известны в IV квартале 2022 года.