РИАМО - 15 окт. В Московской области более 50 тыс. бумажных разрешений на такси получило цифровой дубликат, выдача электронных разрешений на деятельность такси с QR-кодом внедрена в регионе в сентябре 2020 года, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«Развитие проактивных сценариев – одна из самых важных задач в оптимизации госуслуг и сервисов. Ряд услуг в Подмосковье уже предоставляется без обращения жителя, в автоматическом режиме. Так, индивидуальные предприниматели, имеющие бумажные разрешения на работу такси в Московской области, в этом месяце получили электронную версию документа с QR-кодом», — подчеркнул министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Он отметил, что на региональном портале цифровое разрешение пришло в личные кабинеты 50 тыс. заявителей.

Заявители, получившие бумажное разрешение до сентября 2020 года, в случае утери должны были восстанавливать документ либо заказывать цифровой дубликат. Теперь они могут скачать разрешение с QR-кодом из личного кабинета на портале: он содержит всю необходимую информацию из реестра выданных разрешений Московской области. QR-код необходимо разместить в салоне такси.

Получить услугу «Разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси» можно на региональном портале.