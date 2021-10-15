РИАМО - 15 окт. В Московской области на еженедельном штабе по реализации президентского проекта «Социальная газификация» обсудили тему безопасной эксплуатации газового оборудования. Чтобы избежать несчастных случаев при эксплуатации газового оборудования, нужно устанавливать датчики контроля загазованности, сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.

Штаб прошел под председательством вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина.

По договору на техобслуживание газового оборудования предусмотрены плановые профилактические проверки не реже 1 раза в год с устранением возможных неполадок. Стандартизированные тарифы позволяют сэкономить до 30%. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева стоимость за выполнение работ по такому договору должна взиматься строго по факту оказания услуги, без предоплаты.

Датчики контроля загазованности позволят своевременно обнаружить утечку и оповестить жильцов об опасности возникновения аварийной ситуации. Если установить газоанализатор с клапаном, то при обнаружении утечки система автоматически перекроет подачу газа.

«Стоимость такого оборудования составляет сумму от 990 рублей до 1,5 тыс. Вместе с установкой сумма не должна превысить 5 тыс. рублей. Сейчас муниципалитеты готовят списки льготных категорий граждан, которым правительство Московской области окажет поддержку в вопросе установке газоанализаторов», — сказал министр энергетики региона Александр Самарин.

Программа соцгазификации запущена в РФ по поручению главы государства Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу следует только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.