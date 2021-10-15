РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 окт. Около 20 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из Балашихи приняли участие в тренировке по фигурному катанию, занятие провела тренер секции «Хрустальные пазлы» для детей с ОВЗ, мастер спорта по фигурному катанию на льду Алиса Володько, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Тренировка прошла на новой ледовой арене, открывшейся рядом с Ледовым дворцом на Парковой улице. Участниками тренировки стали дети от 3 до 16 лет. За первыми успехами начинающих фигуристов наблюдали их опекуны.

По словам начальника теротдела управления опеки и попечительства министерства образования Московской области по городскому округу Балашиха Ирины Киосы, ребята были счастливы, что у них все получается и есть возможность заниматься с тренерами. Благодарность выразили и замещающие родители, которые присутствовали на тренировке.

Алиса Володько за час научила детей азам катания на коньках: показала, как правильно падать, держать баланс, а также базовые упражнения фигуристов – «фонарик», «елочка» и «цапелька».

«С начинающими всегда работать очень интересно. У всех разная мотивация, все по-разному себя чувствуют на льду, и каждый раз этот опыт уникален. Они, как правило, очень боятся упасть, и это их самая большая ошибка. На самом деле лед очень близко и после первого падения дети, да и взрослые, себя чувствуют гораздо увереннее», – подчеркнула Володько.

Такие тренировки планируют проводить еженедельно. Дети, оставшиеся без попечения родителей, будут учиться стоять на коньках по пятницам с 13:45 до 14:45.

Новую ледовую арену открыли в Балашихе в День города, 18 сентября. Заниматься здесь смогут как любители, так и профессионалы. Кроме хоккейной коробки в здании оборудовали бросковую зону, небольшой тренажерный зал, 5 раздевалок, кафе. Трибуны арены рассчитаны на 160 зрителей.