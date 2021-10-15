РИАМО - 15 окт. В Москве начались работы по благоустройству территории, прилегающей к станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ) «Сокольники». От новой станции до входа в одноименный парк проложат аллею, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Мы продолжаем работу по вводу в эксплуатацию станции «Сокольники» северо-восточного участка БКЛ и приступили к благоустройству прилегающей территории площадью около 40 тыс. кв. м. От станции метро ко входу в парк «Сокольники» будет проложена аллея, высаженная липами и многолетними растениями, с клумбами-скамейками. У жителей района «Сокольники» и посетителей парка появится удобное общественное пространство», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что участок благоустройства будет разделен на 3 части. В центре расположится основная широкая аллея, а по сторонам от нее – две тенистые аллеи.

«Площадь озеленения в границах земельного участка составит почти 2,5 тыс. кв. метров. Основная часть клумб будет оформлена барбарисом, а также горной сосной, туей и другими сортами хвойных растений», – добавил Бочкарев.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, в общую композицию аллеи также интегрируют 5 вентиляционных киосков.

«Там, где невозможно провести озеленение из-за пролегающих под землей инженерных коммуникаций, будут размещены архитектурные инсталляции, а также созданы площадки для проведения праздников и ярмарок. На сегодняшний день в рамках благоустройства уже более чем на 15% выполнено асфальтирование и устройство уличного освещения, и на 12% – выкладывание плитки», – сказал Кравцов.

В северо-восточный участок БКЛ войдут 6 станций. Половина из них сейчас строится – это станции «Марьина роща», «Рижская» и «Сокольники». Вторая половина уже введена в эксплуатацию и осуществляет прием пассажиров - это станции «Электрозаводская», «Лефортово» и «Авиамоторная». Пока они работают в составе Некрасовской линии метро.

Большая кольцевая линия – один из самых масштабных транспортных проектов в Москве и мире. Протяженность новой линии составит 70 км, она включит в себя 31 станцию. Ввод БКЛ призван снизить нагрузку на действующие станции внутри кольца и Кольцевую ветку.

Планы по строительству метро до 2027 года>>