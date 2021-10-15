РИАМО - 15 окт. В России максимальный срок предоставления результатов тестирования на коронавирус теперь составляет 24 часа место 48. Соответствующее постановление о внесение изменений в санэпидемиологические правила размещено на портале правовой информации.

В документе указано, что с момента поступления в лабораторию биологических материалов для проведения исследования до получения результатов пациентов должно проходить не больше 24 часов.

В пятницу оперштаб сообщил о том, что в России зафиксировано рекордное количество смертей пациентов с коронавирусом – 999 человек. 13 октября скончались 984 пациента, а 14 октября – 985.

Больше всего заражению подвержены люди старшего возраста. На них приходится основное число госпитализаций и смертей.

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