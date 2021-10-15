РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 15 окт. В подмосковном Дзержинском до 19 ноября планируют капитально отремонтировать теплосети. Ремонт пройдет благодаря региональной субсидии, сообщил глава округа Сергей Будкин.

«Ни для кого из вас не секрет, что некоторые участки не ремонтировались более 60 лет, не считая точечных аварийных работ. В ходе капитального ремонта будет заменено 2,5 км теплотрассы, это обеспечит 2/3 потребителей новыми тепловыми сетями первого контура», - написал Будкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он пояснил, что отключение потребителей по мере выполнения работ будет кратковременным и поэтапным. Жители заблаговременно будут проинформированы об отключениях.

«Так как работы будут проводиться с учетом всех санитарных и строительных норм, на месте прохождения теплотрассы будут, к сожалению, вырублены деревья. Прошу отнестись с пониманием к данному обстоятельству, безопасность жителей в данном случае приоритетна», - заключил Будкин.