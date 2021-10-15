РИАМО - 15 окт. На территории Москвы с 18 октября планируют открыть еще 30 пунктов экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Как подчеркнул градоначальник, массовое экспресс-тестирование начинает активно распространяться во всех странах Европы. При этом Москва также участвует в данном эксперименте.

«Мы сегодня открыли 20 пунктов в МФЦ, в торговых центрах, и с 18-го числа будут открыты еще 30 (пунктов тестирования на коронавирус - ред.), чтобы масштабно охватить население. Выявляемость носителей вируса тоже достаточно приличная — около 4%. Это вообще для любого тестирования высокий процент», — пояснил Собянин.

Мэр добавил, что экспресс-тесты теперь эффективны на 80%. А при положительном тесте на антиген к Covid-19 человеку сразу проводят ПЦР-тест.

Собянин еще раз попросил москвичей внимательнее относится к своему здоровью и как можно скорее вакцинироваться от коронавируса.

В Москве за сутки выявили 6631 случай Covid-19, с начала пандемии в российской столице зарегистрировано 1 706 129 случаев инфекции.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в РФ были побиты 2 антирекорда. Впервые за всю историю пандемию в стране зарегистрировали свыше 32 тыс. случаев коронавируса и впервые умерло 999 пациентов.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>