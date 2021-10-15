РИАМО - 15 окт. В пятницу началась Всероссийская перепись населения, которая продлится до 14 ноября. Принять участие в переписи можно на портале госуслуг (по 8 ноября), с помощью переписчика, который придет на дом, и на переписном участке, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Всероссийская перепись населения должна была начаться 1 октября 2020 года, но в связи с эпидемиологической обстановкой ее решили перенести сначала на апрель, затем на октябрь 2021 года. Предстоит ответить на 33 вопроса, это 3 раздела – все очень быстро и легко, понадобится 7-10 минут. Можно ответить не только за себя, но и за членов своего домохозяйства – родителей, супругу, детей», – сказал руководитель Мосстата Олег Князев.

Жителям России и тем, кто живет в стране более года, предстоит ответить на 33 вопроса в ходе переписи. 23 из них затрагивают социально-демографические характеристики, такие как возраст, пол, место рождения, гражданство, национальность, образование, владение языками, число детей. 10 вопросов касаются жилищных условий: время постройки дома, тип жилья, число комнат, общая площадь, виды благоустройства.

Те, кто живет в стране меньше года, отвечают на 7 вопросов. Они касаются возраста, страны постоянного проживания, продолжительности приезда в Россию и цели пребывания.

На переписчиках должны быть накидка со светоотражающими элементами и логотипом переписи 2020 года и шарф с логотипом переписи. У переписчика также должны быть сумка-портфель для планшета и бланков переписных листов, официальное удостоверение переписчика, паспорт.

Данные, которые предоставляются в ходе переписи, конфиденциальны. Жителям не нужно предъявлять документы и разглашать свои паспортные данные, владельца жилого помещения и уровень дохода.

В ходе переписи работает горячая линия: 8(800)707-20-20, вопрос можно задать с 9 до 21 часа. Если набрать номер в другое время, звонок примет автоответчик, а оператор перезвонит позже и ответит на вопрос.

Подробности о переписи можно узнать на сайте strana2020.ru.