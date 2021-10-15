РИАМО - 15 окт. Гастробистро Biologie, расположенное в селе Ильинское подмосковного Красногорска, после получения кулинарной звезды Michelin столкнулось с ажиотажем среди желающих забронировать столик, сообщил РИАМО менеджер заведения.

Накануне гастробистро Biologie получило кулинарную звезду от престижного международного гида Michelin. Одна мишленовская звезда означает, что кухня в заведении такого высокого качества, что оно заслуживает посещения. Также гастробистро отметили зеленой звездой Michelin за бережное отношение к природе.

«После этого (награждения звездами Michelin - ред.) я не могу отойти от телефона. Ни на минуту не умолкает телефон», - рассказал менеджер Biologie.

По его словам, раньше в будни в ресторане было свободно, бронировать столики требовалось только на выходные. После присвоения мишленовской звезды популярность Biologie резко подскочила - на ближайшие недели все столики уже забронированы.

Например, желающие посидеть компанией из 15 человек сейчас могут забронировать место только на начало следующего месяца - 5-7 ноября. Столик на 3-4 человека можно забронировать на 31 октября.

Средний чек в гастробистро без алкоголя составляет порядка 2,5 тыс. рублей. Повышать цены после получения кулинарной звезды Michelin здесь пока не планируют.

«Мы работаем первый год, соответственно, это пока наша первая награда - зеленая звезда и классическая звезда Michelin. <…> На следующий год планируем войти в список 50 лучших ресторанов России», - заключил менеджер Biologie.