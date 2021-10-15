РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 окт. Список многоквартирных домов, подлежащих расселению и сносу в подмосковном Красногорске, опубликуют до конца года, сообщили в администрации округа.

Пользователь @cherniaevaolenka поинтересовалась в комментариях к посту в Instagram-аккаунте администрации, когда расселят ряд домов на ул. Вокзальной. По словам женщины, в квартирах некомфортно жить из-за холода и сырости. О планах по сносу домов жители слышат больше 10 лет.

Представитель администрации округа пояснил, что расселение домов №№8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 на ул. Вокзальной предполагалось путем реализации договора о развитии застроенной территории, заключенного с застройщиком ООО «Финансконсалт».

«В связи с неисполнением ООО «Финансконсалт» принятых обязательств, договор расторгнут. В настоящее время администрацией горокруга Красногорск совместно с министерством жилищной политики Московской области прорабатывается вопрос о дальнейшем развитии указанной территории», – отметил в администрации.

В настоящее время министерством жилищной политики региона совместно с администрацией округа формируются территории комплексного развития с целью расселения жителей из домов с высокой степенью износа, в том числе рассматривается указанная территория.

Ориентировочный срок публикации сформированных территорий комплексного развития с адресным перечнем домов в средствах массовой информации – на официальном сайте администрации и в газете «Красногорские вести» – IV квартал 2021 года.