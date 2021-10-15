РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 окт. На территории детского сада №27 «Березка» в подмосковном Щелкове росгвардейцы задержали нетрезвого мужчину, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

В пятницу в 13:45 сработал сигнал тревоги детского сада №27 «Березка» на улице Институтской, 6Б в микрорайоне Чкаловский. Оперативно прибывшие сотрудники Росгвардии задержали гражданина в состоянии алкогольного опьянения, находившегося на территории сада.

После задержания он был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.