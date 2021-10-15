РИАМО - 15 окт. Рекорд по количеству смертей пациентов с коронавирусом зафиксировали в России за прошедшие сутки – 999 человек, это рекордное число за всю пандемию, сообщает Газета.ru.

Согласно данным оперштаба, 13 октября от инфекции умерли 984 человека, а 14 октября – 985. Смертность в стране постепенно растет с начала октября.

Всего в РФ за сутки выявлено 32 196 новых случаев Covid-19, 9% из данного числа не имели клинических проявлений болезни. Выздоровели после курса лечения 22 268 человек.

Ранее эксперт ВОЗ Кремлин Викрамасингхе сообщал, что страдающие от ожирения, диабета и сердечных заболеваний чаще всего тяжелее переносят коронавирусную инфекцию.

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