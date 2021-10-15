РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 окт. Сотрудники Госавтоинспекции вместе с отрядом ЮИД провели конкурс на знания правил дорожного движения среди первоклассников школы №16 Щелкова, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

Перед проверкой знаний старшеклассники продемонстрировали сценку, где в игровой форме рассказали ребятам основы ПДД.

После этого первоклассники приняли участие в конкурсе по закреплению знаний. Правильно ответившим командам вручили световозвращающие элементы, а также памятки, в которых рассказывается о правильном использовании фликеров.