РИАМО - 15 окт. В столице за последние недели прирост числа новых выявляемых случаев заражения коронавирусом составил 20-30%, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

«К сожалению, волна пандемии не ослабевает, а, наоборот, усиливается», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он добавил, что единственной защитой от вируса является прививка от Covid-19.

Привиться на сегодняшний день можно примерно 300 центрах вакцинации. Один из них открыт в ГУМе с 4 октября.

В столице за минувшие сутки выявили 6 631 случай коронавируса. С начала пандемии в городе выявили 1 706 129 случаев Covid-19.

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