РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 окт. Прием заявок на аукцион по продаже помещений в современном жилом комплексе в микрорайоне Кузнечики городского округа Подольск завершится 25 октября, сообщает пресс-служба ДОМ.РФ.

Два помещения общей площадью 540,8 кв. м расположены в современном жилом 25-этажном комплексе. Торги пройдут 29 октября. Начальная цена лота составляет 24,1 млн рублей.

Нежилые помещения, выставленные на продажу, могут быть использованы под коммерческие цели. Они расположены на первом этаже жилого дома, построенного в 2011 году. Дом входит в состав современного ЖК на улице Генерала Смирнова, 4.

В микрорайоне с преимущественно многоквартирной жилой застройкой хорошо развита инфраструктура, есть школы и детские сады, магазины. В 300 м от объекта проходит Варшавское шоссе, ведущее в центр Подольска. В 5 минутах ходьбы расположена автобусная остановка «Улица Генерала Смирнова, 14».

Дополнительная информация и инструкция по подаче заявок на участие в аукционе размещены на официальной странице единого института развития в разделе «Объявленные торги». Детали также можно уточнить, позвонив специалистам ДОМ.РФ.

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