РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 окт. Из-за аварии на системе газоснабжения временно с 18 октября не будет работать Барыбинская врачебная амбулатория в Домодедове, сообщается в группе центральной городской больницы в соцсети «ВКонтакте».

С 18 октября прием детей будет проводиться в Растуновской поликлинике, а прием взрослого - в Гальчинской врачебной амбулатории. Прием будет вестись по графику работы врачей Барыбинской врачебной амбулатории.

О возобновлении работы Барыбинской врачебной амбулатории будет сообщено дополнительно.