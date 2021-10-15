РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 окт. Расширенное заседание союза промышленников и предпринимателей городского округа Мытищи прошло на площадях компании Tarkett, на нем обсудили вопросы поддержки предпринимательства, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Встреча началась с приветственного слова генерального директора ООО «Таркет-Соммер» Андрея Бондаренко, который пригласил участников заседания посетить производственные цеха предприятия. Экскурсия оказалась весьма полезной и перешла в обмен мнениями по развитию мытищинских производств.

«Нас любезно пригласили на одно из лучших предприятий городского округа по состоянию автоматизации и новейшего оборудования. Все, кто принял участие в этой деловой экскурсии, поделились своими достижениями, увидели новые технологические разработки, которые могут быть использованы для внедрения на свои производства», - сказал председатель союза промышленников и предпринимателей округа Юрий Казанов.

На заседании союза промышленников и предпринимателей обсудили ряд вопросов, связанных с развитием промышленности в Мытищах. В частности говорили о наиболее эффективных методах возможности использования федеральной, региональной и муниципальной поддержки предпринимательства.

Среди тем обсуждения – актуальные юридические вопросы сегодняшнего дня, связанные с IT-технологиями, патентованием товарных знаков, участием в торгах и тендерах.