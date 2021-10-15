РИАМО (КОРОЛЕВ) - 15 окт. В Королеве разработано два туристических маршрута, оба проходят через центр города, сообщает пресс-служба администрации округа.

Маршрут «Сердце города» проходит в исторической части Королева и рассказывает об образовании города и его превращении в космическую столицу страны. Маршрут начинается и завершается в отделе новейшей истории Музейного объединения Королева (улица Терешковой, 1).

Основные точки, которые посетят туристы, расположены в Центральном городском парке, на Центральной площади. Кроме того, гости города смогут увидеть Дворец культуры, памятник «Звездные люди Земли», мозаичное панно «Город звездных открытий».

Второй маршрут является обзорной экскурсией и разработан в рамках программы губернатора Московской области «Активное долголетие». Он охватывает более 500 лет истории: от первого упоминания древних районов, входящих в состав города в настоящее время, до современных событий, которые позволили Королеву стать космической столицей страны.

Этот автобусный маршрут начинается у новейшего отдела истории города и завершается у мемориального дома-музея Марины Цветаевой.

На этом маршруте, помимо музеев и центральных точек города, можно увидеть основные городские памятники и посетить проходные градообразующих предприятий, узнать их историю.

Подробнее о новых экскурсиях можно узнать в туристическом информационном центре на улице Терешковой, 1, а также по телефону: 8 (495) 516-60-66.