РИАМО - 15 окт. На Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро, 10 новых станций которой откроются в этом году, будут курсировать современные поезда «Москва-2020». До конца 2021 года по кольцу запустят 40 новых составов, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

«Мэр Москвы (Сергей Собянин - ред.) поручил, чтобы пассажиров в столице перевозил самый современный транспорт, поэтому темпы обновления поездов мосметро сегодня одни из самых высоких в мире», - сказал заммэра столицы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Он отметил, что с 2010 года столичный метрополитен получил более 3,6 тыс. новых вагонов, а доля новых составов выросла с 12,6% до более 67%. При этом средний возраст поездов снизился с 22,5 лет до 12,2 лет. В период с 2020 по 2023 годы в московском метро появится более 1,3 тыс. вагонов «Москва-2020», что делает современными 80% всех составов.

Вагоны моделей «Москва» курсируют в метро столицы с 2017 года. В прошлом году на Кольцевую линию были запущены поезда новейшей модели - «Москва-2020».

Сейчас составы новых моделей есть на 9 линиях метро, а на Кольцевой, Таганско-Краснопресненской, Филевской и Некрасовской линиях парк полностью состоит из поездов этой серии.

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