РИАМО - 15 окт. Пять российских высших учебных заведений творческого профиля прошли отбор для включения в программу поддержки отечественных университетов «Приоритет-2030» и получили гранты на развитие, передает корреспондент РИАМО.

Авторы программы «Приоритет-2030» поставили цель сформировать в России к 2030 году более 100 прогрессивных современных университетов - центров научно-технологического и социально-экономического развития страны. Для них предусмотрена грантовая поддержка от государства.

В конкурсе на включение в программу «Приоритет-2030» приняли участие 20 творческих вузов. По итогам отбора гранты получили пять из них: Академия русского балета им. А.Я. Вагановой, Российская академия музыки им. Гнесиных, Театральный институт им. Б.В. Щукина, Российский институт театрального искусства – ГИТИС, Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова.

«Для нас эта программа стала прекрасным опытом, так как мы встречались на протяжении нескольких месяцев, мы обдумывали то, чем занимаемся, и соотносили это с какими-то модными словами. <…> Это было важно, чтобы сформулировать свои представления о развитии», — сказал журналистам ректор ГИТИС Григорий Заславский.

Он отметил, что для вуза остается приоритетом классическая система театрального образования. При этом участие в программе позволяет не только сохранить традиционные ценности, но и перенять новые.

«Мы вначале приняли участие в совещании, где нам говорили о том, в чем будет состоять конкурс. Это не расходилось с нашими планами. Любое учебное заведение должно думать о будущем», — сказал ректор Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова Владимир Малышев.

По его словам, во ВГИК сформирована сильная команда педагогов и научных работников, которые подготовили программу для участия вуза в конкурсе на включение в «Приоритет-2030». Полученные от государства средства вуз направит на закупку современного кинооборудования.