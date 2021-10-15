РИАМО - 15 окт. За прошедшие сутки в Московской области выявили 2110 случаев коронавируса, наибольшее количество случаев зафиксировали в Люберцах (320), Одинцовском округе (202), Солнечногорске (126), Домодедове (116) и Мытищах (106), сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

99 случаев заболевания за сутки выявили в Королеве, 94 – в Балашихе, 78 – в Сергиево-Посадском округе, 73 – в Подольске, 64 – в городском округе Пушкинский, 55 – во Фрязине, 51 – в Красногорске, 44 – в Ивантеевке, 43 – в Богородском округе, 41 – в Дмитровском округе, 38 – в Клину, по 37 – Орехово-Зуевском округе и Бронницах, 36 – в Чехове, по 30 – в Егорьевске и Кашире, 27 – в Жуковском, 26 – в Лыткарине.

По 24 случая Covid-19 подтвердили в Павловском Посаде и Электростали, 22 – в Воскресенске, 21 – в Коломне, 20 – в Дубне, 19 – в Котельниках, по 18 – в Наро-Фоминском округе, Электрогорске и Серпухове, по 17 – в Талдомском округе, Ступине и Озерах, по 14 – в Раменском округе, Реутове и Шатуре, 12 – в Щелкове, по 7 – в Истре и Лобне, 6 – в Краснознаменске, 5 – в Дзержинском.

По 4 новых случая зафиксировали в Ленинском округе и Пущине, по 3 – в Рузском округе и Серебряных Прудах, по 2 – в Луховицах, Химках и Шаховской, по 1 – в Волоколамском, Можайском округах и Красноармейске.

Ни одного случая заболевания за прошедшие сутки не выявили в Долгопрудном, Зарайске, Звездном городке, Власихе, Лосино-Петровском, Лотошине, Молодежном, Протвине, Рошале и Черноголовке.

С начала пандемии в Московской области выявлено 475 122 случая коронавирусной инфекции, скончались 8329 пациентов, выздоровели и выписались 410 667 человек.

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