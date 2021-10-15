РИАМО - 15 окт. На Международной космической станции (МКС) произошел сбой, из-за которого она перестала ориентироваться в пространстве. Специалист подмосковного Центра управления полетами объяснил, что это случилось во время тестирования двигателей корабля «Союз МС-18», который 17 октября должен вернуть на землю съемочную группу фильма «Вызов», сообщает РИА Новости.

Проверка двигателей корабля – стандартная процедура, проводимая перед его возвращением на землю.

Сообщение о потери ориентации МКС в пространстве пришло с американского сегмента станции. Для нормализации положения станции были включены двигатели российского сегмента, вскоре после этого положение МКС удалось стабилизировать.

В «Роскосмосе» сообщили, что сложившаяся ситуация не создала для безопасности съемочной группы никакой угрозы.

Кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд отправились на МКС 5 октября для проведения съемок фильма «Вызов». Художественный фильм станет первой кинокартиной в истории, снятой в космосе.