РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 окт. Принять участие во Всероссийской переписи населения можно с 15 октября до 14 ноября на стационарном участке на территории городского округа Мытищи, всего в муниципалитете их 27, сообщается на сайте администрации округа.

В этом году впервые переписаться можно будет в многофункциональных центрах «Мои документы». Они станут стационарными переписными участками. Также заполнить переписной лист можно в учреждениях культуры и образования округа, в муниципальных организациях и территориальных управлениях.

Переписные участки находятся в Мытищах по адресам: ул. Щербакова, д. 20/15 (ТОС «Центральный»), Олимпийский пр-т, д. 19, корп. 2 (ТОС «Рупасово»), ул. Академика Каргина, д. 38, корп. 1 (МБУК «КИЦ «Леонидовка»), ул. Мира, д. 2 (МДК «Яуза»), ул. 4-я Парковая, д. 20 (библиотека №4), ул. Троицкая, д. 5 (библиотека №10), ул. Силикатная, д. 37 (библиотека №3), ул. Мира, д. 37 (клуб «Активное долголетие»), ул. В. Волошиной, д. 12/30 (Российский университет кооперации).

Также заполнить переписной лист можно по адресам: Олимпийский пр-т, д. 50 (Мытищинский филиал НИУ МГСУ), ул. Летная, д. 38, корп. 1 (МАУК «БИЦ»), ул. Силикатная, д. 30А (МАУ «Спортсооружение»), ул. Летная, д. 22А (ФОК «Олимп»), Олимпийский пр-т, д. 26, корп. 1 (нежилое помещение, 1 этаж), ул. Колпакова, д. 20 (АО «Теплосеть»), ул. Терешковой, д. 1А (ООО «Фирма «Олир»), ул. К. Маркса, д. 4 (МФЦ), ул. Мира, с. 32/2 (МФЦ), Новомытищинский пр-т, д. 52 (участковый пункт полиции), ул. Трудовая, д. 14/1 (помещение МУП «Расчетный центр»).

Еще переписные участки находятся в городском округе по адресам: п. Пироговский, ул. Сазонова, д. 5 (МКУ «ТУ «Пироговский» административное здание), д. Манюхино, д. 55 (ДК «Манюхинский»), д. Жостово, ул. Живописная, д. 2 (ДК «Жостовский»), п. Поведники, ул. Ветеранов, стр. 2 (МКУ «ТУ «Пироговский», административное здание), д. Бородино, д. 55 (МКУ «ТУ «Пироговский», административное здание), п. Вешки, ул. Заводская, д. 5 (МКУ «ТУ «Пироговский», административное здание), с. Марфино, ул. Зеленая, стр. 10 (МКУ «ТУ «Федоскино», административное здание).

Всероссийская перепись населения началась в пятницу. Она будет проходить по 14 ноября. Также заполнить переписной лист можно будет на портале госуслуг.