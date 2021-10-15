РИАМО - 15 окт. Гагаринский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу Эмины Якубовой, обвиняемой в убийстве своего деда. Она пробудет под арестом до 15 декабря, сообщает пресс-служба суда.

В отношении 18-летней девушки ранее возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Защита просила для нее более мягкую меру пресечения, но суд ходатайство не удовлетворил.

Утром 14 октября в квартире дома на улице Академика Пилюгина между 74-летним мужчиной и его внучкой произошла бытовая ссора. Во время конфликта девушка несколько раз ударила ножом мужчину. От ран он умер на месте.

Подозреваемую быстро задержали, и она полностью признала свою вину.

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