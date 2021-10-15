РИАМО - 15 окт. В столице прививку от коронавируса сделали уже 5 млн человек. Вакцинация является единственной защитой от Covid-19, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Привиться от коронавируса в городе можно с 5 декабря прошлого года. С этого времени 5 млн человек привились первым компонентом вакцины либо «Спутником Лайт».

Ревакцинацию рекомендуется делать через полгода. Эту процедуру прошли уже 279 тыс. человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что на сегодняшний день волна пандемии усиливается, поэтому потребность в вакцинации растет.

«За последние недели мы видим в Москве прирост новых случаев заболевания на 20-30%», — сказал Собянин.

Он акцентировал внимание на том, что вакцина – единственная защита от коронавируса.

«И даже если вакцинированные заболевают, то они все равно легче переносят болезнь», — подчеркнул он.

В Москве работают 300 центров вакцинации. Большинство из них находятся в частных клиниках (154) и на базе городских поликлиник (100). Еще привиться можно в центрах госуслуг «Мои документы» (7), ТЦ (12).

Центр вакцинации в ГУМе начал свою работу с 18 января по 5 июля. Тогда первый компонент «Спутника V» получили 36 377 человек, второй компонент – 21 496 человек. Снова центр открыли 4 октября. С этого дня первым компонентом вакцины привился 2 091 человек, вторым компонентом – 1 258 человек.

Помимо этого, в ГУМе бесплатно можно пройти экспресс-тестирование на коронавирус.

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