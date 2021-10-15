РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 окт. Команда городского округа Люберцы выиграла у команды из Дмитрова со счетом 6:2 в первой игре Любительской хоккейной лиги Московской области, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

На льду арены «Зенит» в поселке Томилино накануне встретились команды любительской хоккейной лиги Московской области. Это первая игра турнира, в ней приняли участие спортсмены Люберец и Дмитрова.

«Хоккей – спорт для настоящих мужчин. Время игры на льду пролетело на одном дыхании. 6:2 – в нашу пользу! Поздравляю с победой. Вы еще раз доказали, что Люберцы – территория спорта», – сказал Ружицкий.

Он пояснил, что всего 8 команд из подмосковных городов будут бороться за Кубок лиги.

«В начале 2022 года мы узнаем победителя соревнований», – добавил Ружицкий.