РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 15 окт. В домах на Томилинской улице в подмосковном Дзержинском отсутствует горячая вода из-за прорыва трубопровода, сообщили в пресс-службе администрации округа.

Местная жительница спросила в комментариях под постом главы округа Сергея Будкина в соцсети «ВКонтакте», почему не дают горячую воду на Томилинской улице.

В пресс-службе пояснили, что на Томилинской улице произошел прорыв на трубопроводе. Сотрудники ДМУП «ЭКПО» устраняют последствия в оперативном режиме. Работы планируют завершить до 16 октября.

За более подробной информацией жители могут обратиться в ДМУП «ЭКПО» по телефонам: 8(495)550-10-95, 8(495)551-00-38. Также по всем вопросам можно обращаться в ЕДДС Дзержинского по круглосуточному телефону: 8(495)550-03-03.