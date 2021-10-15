РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 окт. В Домодедове за сутки выявили 116 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 14 089 случаев Covid-19, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 2 110 случаев заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 475 122 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 329 человек. Выздоровели и выписались 410 667 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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