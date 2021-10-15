РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 окт. В Домодедове в XIII окружной молодежной военно-спортивной игре «Юнармеец» приняли участие 18 команд, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

Военно-спортивную игру, посвященную 80-летию обороны Москвы от фашистских захватчиков, провели в пятницу в домодедовском парке «Елочки».

«Поздравляю вас с военно-спортивным соревнованием «Юнармеец»! Дорогие наши дети, старшие товарищи, которые представляют данные команды, я очень рад нашей встрече на данном мероприятии. И пожелания мои самые добрые: все, что вы умеете, покажите на этих соревнованиях. Желаю вам успехов, а самое главное - побед!» - сказал главный инспектор военного комиссариата Московской области генерал-полковник Иван Морозов.

По итогам третье место заняла команда «Разведчики-1» из Домодедовского лицея №3, второй стала команда «Московия» из одноименного колледжа, а первое место завоевала команда «Разведчики» из Домодедовского лицея №3.