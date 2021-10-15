РИАМО - 15 окт. Исполнение консолидированных бюджетов субъектов РФ на 1 октября 2021 года характеризуется положительной динамикой роста доходов и расходов, а также нарастанием положительной динамики поступления собственных доходов. Это свидетельствует об улучшении экономической ситуации и снижении влияния на нее пандемии Covid-19, сообщает пресс-служба Минфина РФ.

По состоянию на 1 октября рост доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 19%, общий объем поступлений – 11,9 трлн рублей. Поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 26%, достигнув 9,4 трлн рублей (прирост зафиксирован в 83 регионах, незначительное снижение – в 2 регионах).

При этом увеличились поступления в сравнении с аналогичным периодом «доковидного» 2019 года: доходы выросли на 25%, налоговые и неналоговые доходы – на 20%. Также увеличилось поступление основных бюджетообразующих налогов: налога на прибыль организаций – на 47% (1 трлн рублей), НДФЛ – на 15% (417 млрд рублей).

Финансовая поддержка из федерального бюджета снизилась на 3% к уровню прошлого года (2,3 трлн рублей), составив 19% доходов консолидированных бюджетов регионов.

Увеличение доходов позволило обеспечить рост расходов на 6%, общий объем профинансированных расходов составил 10,9 трлн рублей (снижение расходов отмечается в 7 регионах, увеличение – в 78 регионах). Это свидетельствует о взвешенной бюджетной политике, которую ведут субъекты РФ.

В целом консолидированные бюджеты российских регионов исполнены с профицитом в 1 трлн рублей (в 2020 году отмечался дефицит в размере 296 млрд рублей).

Также федеральный Минфин отметил увеличение объемов остатков средств бюджетов с начала года на 82%, до 2,7 трлн рублей.