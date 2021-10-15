РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 окт. В городском округе Мытищи пресечен факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Мытищинское».

С целью проверки соблюдения иностранцами режима пребывания на территории Российской Федерации участковые уполномоченные полиции МУ МВД России «Мытищинское» проверили квартиру на ул. Семашко.

Установлено, что 26-летний хозяин квартиры поставил на миграционный учет 38 иностранных граждан, но места для временного проживания им не предоставил. По данному факту дознавателем отдела дознания МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.