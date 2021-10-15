РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 окт. Сотрудниками полиции Мытищ раскрыт грабеж, подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Мытищинское».

В дежурную часть МУ МВД России «Мытищинское» поступило заявление от 36-летнего местного жителя о том, что около одного из домов на ул. Колпакова неизвестный избил его и открыто похитил мобильный телефон и наушники. Сумма причиненного ущерба составила более 130 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 20-летний местный житель. Похищенным подозреваемый распорядился по своему усмотрению.

В отношении подозреваемого следователем следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.