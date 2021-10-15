РИАМО - 15 окт. Сотрудники УМВД России по Дмитровскому городскому округу задержали в микрорайоне Трудовая ранее судимого 26-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«При личном досмотре у него были обнаружены и изъяты 16 патронов. Кроме того, мужчина указал место в лесополосе, где также находились боеприпасы, упакованные в 9 картонных коробок, в количестве 116 штук», – сказала глава пресс-службы регионального главка МВД России Татьяна Петрова.

По результатам экспертного исследования было установлено, что обнаруженные патроны являются боеприпасами к нарезному огнестрельному оружию калибра 9 мм.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.