РИАМО - 15 окт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что дети, которые родились в смешанных браках, автоматически должны получать гражданство РФ, передает Федеральное агентство новостей.

Соответствующее заявление глава МИД сделал на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.

«Мы убеждены, что где бы смешанная семья ни жила, где бы ни родился ребенок в смешанном браке — на территории России или на территории зарубежного государства, он обязан в соответствии с Конституцией автоматически получать гражданство», — сказал Лавров.

По его словам, соответствующую инициативу необходимо реализовать в ближайшее время.

Российское гражданство с начала текущего года получили свыше 500 тыс. иностранцев. При этом большая часть из них — жители Украины.