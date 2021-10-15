РИАМО - 15 окт. Аэропорт Домодедово внедряет программу по развитию семейных сервисов, чтобы родителям и детям стало проще проходить предполетные процедуры и комфортнее проводить время в терминале в ожидании вылета. Так, в общей зоне терминала расположена комната матери и ребенка, сообщили РИАМО в пресс-службе аэропорта.

Комната матери и ребенка оборудована кухней, игровой и зоной для отдыха. В аэропорту также есть комнаты гигиены и спальная. Здесь бесплатно по запросу предоставляются подгузники и одноразовые пеленки для малышей. На кухне есть все необходимое: аппараты для подогрева бутылочек, микроволновые печи, кулеры с горячей и холодной водой.

В аэровокзале бесплатно работают игровые комнаты, комнаты пеленания и гигиены, а также предоставляются детские коляски.

В аэропорту есть Wi-Fi, специальные зоны с креслами-шезлонгами, стойки для зарядки гаджетов и ноутбуков. Все сервисы бесплатны для пассажиров и представляются в круглосуточном режиме.

Кроме того, в общей зоне аэровокзала располагаются мечеть, синагога и часовня. На втором этаже пассажирского терминала расположен «Аэротель Экспресс».

В аэропорту Домодедово работает 60 магазинов и более 50 точек питания, представляющих множество брендов и концепций, а также более 100 продуктовых вендинговых аппаратов.

Работает и подмосковный туристский информационный центр, в котором уже не первый год посетители аэропорта знакомятся с гастрономическими особенностями, музейными программами, событийным календарем и туристическими маршрутами городских округов Подмосковья.