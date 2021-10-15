РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 окт. Спецкомиссия проверила ремонт 10 подъездов в доме на улице Рабочей в Подольске, качество работ всех в целом устроило, но на лестничных пролетах УК должна установить дополнительные светильники, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Павел Максимович по поручению фракции ВПП «Единая Россия» МОД совместно с руководителем фракции в горсовете Любовью Ушаневой в рамках парламентского контроля за реализацией губернаторской программы «Мой подъезд» принял участие в приемке ремонта 10 подъездов в доме №38 на ул. Рабочей. В состав спецкомиссии также вошли замдиректора МКУ «Окружное хозяйство» Дмитрий Фокин, представители управляющей компании МЖРП-1 и Госжилинспекции.

В подъездах дома провели комплекс работ: покрасили стены и потолки, батареи и перила, установили новые светильники и электровыключатели, обновили входные группы, уложили напольное покрытие на первых этажах, заменили почтовые ящики.

Спецкомиссия выяснила, что жители довольны ремонтом, им нравится цвет покрашенных стен и их устраивает качество других работ. Однако выявлена необходимо установить дополнительные светильники в зоне лестничных пролетов. Это должна в ближайшее время сделать управляющая компания.

Программа «Мой подъезд» реализуется в Подмосковье с 2017 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Основная цель – сделать каждый подъезд красивым, удобным и комфортным. В Подольске на начало октября за время действия программы отремонтировали 3 512 подъезда из 6 054.